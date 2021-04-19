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Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın ‘Yılan Adası'nı andırıyor

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın ‘Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın ‘Yılan Adası'nı andırıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın Yılan Adası'nı andırıyor.

Ürküten görüntü! Sürü halinde geziyorlar - Görenler şaşkına dönüyor - Foto Galeri
Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor - Tıkla İzle

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, “Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır. Onun için kimse onları öldürmesin” uyarısında bulundu.

Metin tek
 

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