Yüksekova'da ters lalelere yoğun ilgi

Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak da adlandırılan ve genellikle Hakkari ile Van bölgesinde yetişen ters laleler, seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık bir aylık ömrü olan ters laleleri görmek için bölgeye geldiğini belirten Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, "Bilindiği üzere Yüksekova'mızda da ters laleler yetişiyor. Genellikle dağlarda yetişiyor ve bir ay ömrünün olduğunu biliyoruz. Endemik bitki olduğu için aslından bunların en güzel şekilde korunması gerektiğini de biliyoruz. Özellikle tek isteğimiz, bunlara zarar verilmemesidir. Çünkü bunlar bizim bölgenin güzellikleridir, simgesidir. Herkesin gelip bu ters lalelerin güzelliklerini yakında görmesini isteriz. Zaten karların erimesiyle özellikle Doski Vadisi'nde bulunan dağlarda ters laleler çıkmaya başlıyor. Bizde bugün bu güzellikleri görmek için geldik. Hakikaten güzellikleriyle mest ediyor. Keşke bir aylık ömürleri değil de kışa kadar zamanları olsaydı. İnşallah buraya gelen herkes zarar vermeden fotoğraf çeker gider" dedi.

Metin Tek

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