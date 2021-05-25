Yüksekova'da uçan balık şöleni

Yıllardır ilçede çöplük görüntüsü ve pis kokusunda geçilmeyen Büyükçay Deresi, devletin büyük yatırımları sonrası ıslah çalışmalarıyla modern görünüme kavuştu. Amsterdam şehrinin içinden geçen kanalları andıran Büyükçay Deresi'nde ıslah çalışmaları sonrası balık sayısında da gözle görülür bir çoğalma yaşandı.

“Deremiz, ilçenin zümrüt gerdanlığıdır”

Dereye dökülen akarsulara yumurtalarını bırakmak suyun akışının tersine göç eden ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların görsel şöleni büyük ilgi görüyor. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin içinden geçen büyük bir dere olduğunu belirterek, “Bu dere yıllarca Yüksekova için aslında görsel olarak çok önemli bir zenginlik olmasına rağmen kokan ve hiçbir şekilde hiçbir canlının yaşayamayacağı bir şekildeydi. Devletimizin ciddi çalışmaları sayesinde bugün itibariyle deremizde artık balıklar bulunmaktadır. Biz bununla ilgili bir yasak çıkarttık. Aldığımız kararla bu balıkların avlanması yasakladık. Çünkü bu balıkların yumurtlama dönemi. Balıklar yukarıya yüzmeye başladılar. Bunlar çok güzel görüntüler. Biz bunları önceden Van'dan görebiliyorduk. Şimdi bunu Yüksekova'da görüyor olmak çok büyük bir mutluluk. Bu güzelliğin korunması için bütün vatandaşlarımızdan ortak gayret istiyoruz. Deremiz, ilçenin zümrüt gerdanlığıdır. İleri ki zamanda yapılacak ışıklandırmayla beraber ilçeye güzel hava katacak” dedi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen de, dere yatağının önceden çöplük gibi bir alan olduğunu belirterek, “Devletimizin yaptığı yatırımlarla hayat buldu. Yapılan ıslah çalışmaları sonrası ilçemizin içinde geçen dere modern ve temiz suyuyla balıklara yaşam alanı oldu. İlçede ilk kez Van'ı andıran görüntüler oluşuyor. Balıkların suyun tersine yüzmesi ve vatandaşların da keyifli bir şekilde izlemeleri ayrı bir güzellik katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Metin Tek

