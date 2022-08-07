İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da 'Yarım Ay' güzelliği

Yüksekova'da 'Yarım Ay' güzelliği
Yüksekova'da 'Yarım Ay' güzelliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yarım Ay, kartpostallık görüntüsüyle mest etti.

Yüksekova’da ’Yarım Ay’ güzelliği - Tıkla İzle

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan yarım Ay hayran bıraktı. Ay'ın güzelliğini görenler, telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Ay'ın her halinin güzel olduğunu belirten İslam Geçirgen, "Her gün Yüksekova semalarında güzel bir hilal görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunmaktadır. Hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık kesinlikle" dedi.

Metin Tek
 

İLGİLİ HABER
Hatayda yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu
İLGİLİ HABER
İskenderunda Yarım Ay kartpostallık manzara oluşturdu İskenderun’da Yarım Ay kartpostallık manzara oluşturdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.