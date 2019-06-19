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Yüksekova'da yılan sürüsü

Yüksekova'da yılan sürüsü
Yüksekova'da yılan sürüsü

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasına giden personelin karşılaştığı yılın sürüsü, görenleri hayrete düşürüyor.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik bölgesine elektrik arızası için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli İlker Arslan, Kerem Ağa Köprüsü girişinde yılan sürüsüyle karşılaştı.

Adeta şoka giren Arslan, buna rağmen yılan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren Arslan, “Elektrik arızası için Büyükçiftlik tarafına gidiyorduk. Kerem Ağa Köprüsü'nün yanına geldik, suya bakmak için arabadan indik. Köprüden aşağı bakar bakmaz sürü halinde yılan gördük, adeta şoka girdik. İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. İnan hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu” dedi.  

Metin Tek
 

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