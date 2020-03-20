Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Yüksekova'da belli aralıklarla yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı başladı. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken yolda yürüyen vatandaşlar yürümekten zorlandı. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ilçede günlerdir devam eden karla karışık yağmurdan dolayı bazı mahalle sular altında kalırken, ekipler ise vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Metin Tek

