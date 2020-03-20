İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Yüksekova'da yoğun kar yağışı
Yüksekova'da yoğun kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da belli aralıklarla yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı başladı. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken yolda yürüyen vatandaşlar yürümekten zorlandı. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ilçede günlerdir devam eden karla karışık yağmurdan dolayı bazı mahalle sular altında kalırken, ekipler ise vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Metin Tek
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.