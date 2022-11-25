Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen alevler ve duman ilçe merkezinden görülürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.



Metin Tek

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