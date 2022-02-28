Yüksekova'ya sis çöktü: Göz gözü görmüyor

Günlerdir güneşli havanın etkili olduğu ilçede yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçede yoğun sis nedeniyle göz gözü göremezken, ağaçlar ise kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarının soğuk hava nedeniyle buz tutan camlarını temizlerken, bazıları ise araçlarını battaniye ve brandalarla kapatmaya çalıştı.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesiyle özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Mart ayına 1 gün kala etkili olan soğuk hava nedeniyle şaşırdıklarını belirten Fahrettin Akın adlı vatandaş, “Şu an her taraf sis altında ve göz gözü görmüyor. Araçlar donmuş, ağaçlar kırağı tutmuş. Ben de şimdi araç bekliyorum ve hava çok soğuk. İnşallah bu da kısa sürede biter” dedi.

Ekipler ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Metin Tek

