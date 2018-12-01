Yüksekten düşen 2 işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde yapımı devam eden Adıyaman Valiliği inşaatında sıva ustası olarak çalışan Mehmet Deniz ile Muhsin El Kamil isimli iki işçi inşaatın 1.katında iskelede bulundukları esnada dengelerini kaybetmeleri sonucu aşağıya düştü. Yüksekten düşen 2 işçiyi fark eden diğer inşaat işçileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

