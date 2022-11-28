İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yükünü gören şaşırdı: Kamyonet değil otomobil

Yükünü gören şaşırdı: Kamyonet değil otomobil
Yükünü gören şaşırdı: Kamyonet değil otomobil

 Adana’da otomobile aşırı yük yükleyip otoyolda seyreden sürücü görenleri şaşırttı.

Yükünü gören şaşırdı: Kamyonet değil otomobil - Tıkla İzle

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikametinde üzerinde aşırı yük olan otomobili görenler hayrete düştü. Hem bagajda, hem de otomobilin tavan kısmında torbalarla eşya taşıyan sürücü bu görüntüsüyle kamyonetlere adeta kafa tuttu.

Aşırı yükten bagajın kapağı kapanmazken, otomobilin tavanında üst üste 3 torbanın bulunması görenleri şaşkına çevirdi. Sürücünün torbaları gelişigüzel bağladığı da gözden kaçmadı. Otomobil sürücüsü kaza tehlikesine rağmen kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.