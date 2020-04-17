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Yumurta üreticisi Kılıç: 'Panik yapmaya gerek yok günde 7 bin koli yumurta üretiliyor'

Yumurta üreticisi Kılıç: 'Panik yapmaya gerek yok günde 7 bin koli yumurta üretiliyor'
Yumurta üreticisi Kılıç: 'Panik yapmaya gerek yok günde 7 bin koli yumurta üretiliyor'

Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar evlerinde kaldı. Protein deposu olan yumurta üretimi ise iki kat arttı. Düzce’de yumurta üretimi yapan firma üretimi hızlandırdı.

'Panik yapmaya gerek yok günde 7 bin koli yumurta üretiliyor' - Tıkla İzle

Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi, dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de vakanın ilk görülmesinin ardından alınan bir çok tedbir sonrasında vatandaşlar evlerinde kalmaya başladı. Evlerinde kalan vatandaşlar ise protein deposu olan yumurta tüketimini arttırdı. Bu kapsamda Düzce'de yumurta üretimi yapan bir firma, Korona Virüs salgını sonrasında üretimi fazlalaştırdı. Günde 7 bin koli yumurta üreten firma, Türkiye'nin dört bir yanına yumurta sevkiyatı yapıyor.

'Günlük ortalama 7 bin ile 7 bin 500 koli arasında üretimimiz var'

Kılıçlar Yumurtanın Yönetici Sabri Kılıç günlük 7 bin koli üretim yaptıklarını dile getirerek “Korona virüs nedeni ile üretimimizde herhangi bir şekilde aksama yok. Bütün Türkiye'ye yetecek kadar sektörümüz üretimini yapabilmektedir. Günlük ortalama 7 bin ile 7 bin 500 koli arasında üretimimiz var. Bizde bunun sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte hiçbir şekilde durma olmadı. Hızlı bir şekilde halkımızın hizmetindeyiz. Kimsenin panik olmasına gerek yok. Türkiye'de yeterince yumurta üretiliyor ve halkımızın ihtiyacı hızlıca karşılanıyor. Her zaman için devletimizin ve milletimizin yanındayız. İnşallah bu virüs gelir geçer, halkımızda rahata kavuşur” dedi.

Üretim hattında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren yumurta üretim Şefi Sevda Arslan ise "Üretimimiz arttı. Ama kimse tedirgin olmasın. Şu anda herkese yetecek kadar yumurta var" dedi.

Düzce'de ki yumurta üretim fabrikasında günlük 7 bin ile 7 bin 500 koli arasında yumurta üretilirken, talebe göre sayının daha yukarı seviyelere çıkartılacağı belirtildi.

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