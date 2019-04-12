Yumurta üretimi Şubat'ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 91 milyon, kesilen hindi sayısı ise 413 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Şubat ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 4,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldı.

Tavuk eti üretimi 158 bin 411 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 291 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Şubat ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,0005 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı.