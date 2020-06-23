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Yumurtadan 4 ayaklı çıktı

Yumurtadan 4 ayaklı çıktı
Yumurtadan 4 ayaklı çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde Hint horozu ırkından olan ve 15 gün önce yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

Kozan'ın Tufanlı Mahallesinde 35 yıldır hobi olarak horoz ve tavuk besleyen Ertuğrul Çapar, ilk kez 4 ayaklı bir civciv ile karşılaştığını söyledi. Çapar, "Biz genellikle civciv çıkardığımız zaman akraba, kan yakınlığı olanları bir araya getirmeyiz. Tavuk ve horozdan civciv almayız. Bu civcivin iki ayağı daha var. Toplam dört ayağı var. Daha önce hiç denk gelmedi. Daha önce bir kerede tavuk, horoz olmuştu. Tavuğun horoz tüyleri çıkmıştı ve ötmeye başlamıştı. Karşılaştığım bir gariplik de o olmuştu. Gördüğüm gariplik bir o tavuk oldu birde bu horoz oldu. Birde bunu gördüm. Yumurtadan çıkalı 15 gün oldu. Ben kümeste kafa yapısı havada gidiyordu, baktım arkasında iki ayak daha var. Sağlığı da yerinde. Yaşayacağını sanmıyorum" dedi.

Beril Solmuşgül
 

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