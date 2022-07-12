Yumurtlayan carettaya flaşlı cep telefonu eziyeti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan Büyük Çaltıcak sahilinde caretta carettalar, açtıkları çukurlara yumurtalarını bırakmaya devam ediyor. Bir kişi nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettanın kumsala yumurtlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gece cep telefonu ışığı ile çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca birçok izleyici tepki gösterdi.

“Çocuk sesleri de geliyor”

Daha önce bu tur durumlar karşında birçok kez açıklama yapan ve vatandaşları uyaran AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da görüntülere tepki gösterdi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bakıyoruz ailecek oradalar. Çocuk sesleri de geliyor. Bunu defalarca söylüyoruz. Bu yanlış. Çıkış dönemlerinde karartma olması lazım. Yumurtlama anlarında insanların olmaması lazım. Hayvan yumurtlarken çocuk sesleri duyuyoruz. Hayvan stres altında üzerinde bulunan yükü atmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Bu durum yeni doğacak yavrunun sağlığını etkilemez ama belki yumurtanın hepsini bırakacak ama bırakmayabilir” dedi.

“Doğa bize ait değil, tüm canlılara ait”

Vatandaşları bir kez daha uyaran Gökoğlu, “Sessiz olunması lazım. Yaklaşılmaması lazım. Yumurta için yuva kazılırken orada hiçbir insanın olmaması lazım. Bir otel önünde ise otelin hemen önlem alması lazım. Ancak orada konuşmalar var, çocuk ağlaması var. Bunlar yanlış şeyler. Doğa bize ait değil, tüm canlılara ait. Biz onların yaşam alanına müdahale ediyoruz. Onların yaşam alanı yumurta bıraktığı alan ile denizdir. Vatandaşın gece orada ne işi var. Yumurta bırakacak insanlar dolaşıyor. Belki kaç kez yumurta bırakacaktı bırakamadı geri döndü. Şimdi çaresiz oraya bırakıyor” açıklamasına yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş