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Yunan adalarına kaçmaya çalışan 28 kaçak göçmen yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 28 kaçak göçmen yakalandı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 28 kaçak göçmen yakalandı

Marmaris’te Yunan adalarına kaçmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların 28 kaçak göçmen yakalandı.

Marmaris'in Söğüt Mahallesi Karaburun mevkiinde de bir grubun fiber tekneyle kıyıdan çıkış yaptığı ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri Limanı'na kayıtlı olduğu belirtilen "Nerissa" isimli 8 metrelik fiber tekneyi Bozburun Sarnıç mevkiinde durdurdu. Teknede 19 Filistin, 4 Irak ve 5 Kuveyt uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Denize atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı ve organizatör olduğu öne sürülen zanlı ve bu kişiyle hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.  

Ramazan Terkos
 

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