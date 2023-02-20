Yunan armatörden depremzedelere 1 milyon euroluk bağış

Yunanistan'ın önde gelen iş adamlarından Marios Iliopoulos, 15 Şubat'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Binali Yıldırım Ankara'da bir görüşme yaptı. Yunan armatör Marios Iliopoulos, yolcu gemileri ağı olan dev şirket Seajets ve kendisi adına depremden etkilenenlere destek için 1 milyon euroluk bağış yaptı.

“Dileğimiz dostane ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiye sahip olmak”

Iliopoulos, “Kahramanmaraş'ı vuran şiddetli depremde on binlerce insanımız hayatını kaybetti ve bugün çok daha fazlası bu felaket nedeniyle acı çekiyor. Dayanışma, sevgi, saygı ve insanlık adına evsiz kalan ailelere destek için 1 milyon euro sunuyoruz. Yunanistan ve Türkiye, iki ülkenin coğrafi konumları göz önüne alındığında, tarih ve diplomasi avantajıyla, dostluk çerçevesinde birlikte Doğu Akdeniz'in gücü olabilecek kapasitededir. Doğal afetlerde dayanışma ile öne çıkmalıyız çünkü evren her şeyi gözlemler ve karar verir. Yunan ve Türk halkı arasında dostane ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiye sahip olmak bizim dileğimiz ve hayalimizdir” dedi.

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