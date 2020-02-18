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Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'na cevap

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'na cevap
Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'na cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına karşılık, “Bunu anlamak için Lozan’ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği cevapta, “Demokrasinin beşiği olan ve aynı zamanda AB demokratik ülkesi olan Yunanistan'da eşitlik haklarından faydalanan tek bir azınlık vardır. O Müslüman azınlıktır. Bunu anlamak için Lozan'ı okumak kafi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'da yaşayan Türkler için “Müslüman Yunan Azınlık” ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak” ifadelerini kullanmıştı.

Manol Kostidis

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