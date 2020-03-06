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Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki göçmenlere sert müdahale

Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki göçmenlere sert müdahale
Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki göçmenlere sert müdahale

Göçmen akının devam ettiği Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda karşı tarafa geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmaya devam ediyor.

Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule’deki mültecilere sert müdahale - Tıkla İzle

Yunan polisi göçmenlere gaz ve ses bombasının yanı sıra tazyikli suyla da müdahale ediyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınır kapılarını açmasının ardından binlerce göçmen Edirne'deki sınır kapılarına akın etmiş ve binlerce göçmen toplanmıştı. göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişleri devam ederken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bulanan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi de devam ediyor. Yunan güçleri tampon bölgede bulunan binlerce göçmeni gaz ve ses bombalarının yanı sıra tazyikli suyla sert bir şekilde müdahale ediyor. Yunan polisinin günlerdir sürdürdüğü orantısız güç tepkiye neden oluyor.

Mehmet Başa - Ferhat Yasak
 

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