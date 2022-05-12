Yunan parlamentosu ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı onayladı

Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.

“Ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor”

Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, "Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz'deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.

Anlaşma ilk olarak 1990'da imzalanmıştı

İlk olarak 1990'da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor. Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin "temel taşı" olarak nitelendirdi.

Miçotakis'in 16 Mayıs'ta Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor

Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis'in ayrıca 17 Mayıs'ta ABD Kongresi'ne hitap edeceği bildirildi.