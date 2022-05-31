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Yunan Parlamentosu önünde av tüfeği ile tehditler savuran adam tutuklandı

Yunan Parlamentosu önünde av tüfeği ile tehditler savuran adam tutuklandı
Yunan Parlamentosu önünde av tüfeği ile tehditler savuran adam tutuklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Parlamentosu’nun önünde av tüfeği ile Cumhurbaşkanlığı muhafızlarını tehdit eden adam tutuklandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da av tüfeğiyle Yunan Parlamentosu önüne gelen bir adam, elinde "Kral Minos-Darbe" yazan pankartla bağırmaya başladı. Yarı çıplak bir halde olan ismi açıklanmayan şahıs, Cumhurbaşkanlığı muhafızlarını vurmakla tehdit etti. Olay yeri 2 saat boyunca trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polisin gelmesinin ardından yakalanan şahıs, sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Polis, soruşturmanın ardından şahsın belli bir amacının olmadığını ve eylemleri için bir açıklama yapamadığını belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayında da 58 yaşındaki bir adam, bir kamyoneti parlamentonun önündeki kaldırıma sürmüş ve tutuklanmıştı.

Muhammed İkbal Hatunoğlu

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