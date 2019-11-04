İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunan sınırında ‘dehşet' gecesi

Yunan sınırında ‘dehşet' gecesi
Yunan sınırında ‘dehşet' gecesi

Edirne'de, komşu ülke Yunanistan'ın darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği iddia edilen 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darp ettiğini ve kıymetli eşyalarını aldıklarını öne sürdü.

Edirne'de, Yunanistan'ın darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı. İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darp ettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.
Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, “Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, çok vurdular. Telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, Yunan askeri bizi botla nehirden bu tarafa gönderdi” dedi.

Koray Ustabaşı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.