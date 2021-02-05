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Yunan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat saat 00.00 sıralarında, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakan Polat

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