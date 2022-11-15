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Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş
 

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