Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 'TCSG-28' botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş

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