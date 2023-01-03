Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

İpek Yavaş



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