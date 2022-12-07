Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 4 Aralık'ta Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği deniz kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi. Ardından durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

Kemal Diri



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