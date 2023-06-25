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Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş
 

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