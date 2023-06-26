Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 99 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 3 ayrı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları, ‘TCSG-6' ve ‘TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 46'sı Afganistan, 51'i Yemen ve 2'si Liberya uyruklu olmak üzere toplam 99 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.