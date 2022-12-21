Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 65 düzensiz göçmenin imdadına, Türk askeri yetişti

Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum'dan Yunan adalarına kaçak yollarla girmeye çalışan 65 düzensiz göçmen Yunan askerleriyle karşılaştı. 2 botu da durduran Yunan askerleri botları iterek Türk karasularına kadar getirdi.

Kadın ve çocukların da bulunduğu 2 botu dalgalar yaparak iten Yunan askerleri botların alabora olma tehlikesine aldırış etmeden 65 düzensiz göçmeni ölümle burun buruna getirdi. Türk kara sularına giren 2 bot içerisinde 65 göçmeni deniz ortasında ölüme terke eden Yunan askerleri daha sonra bölgeden ayrıldı.

Deniz ortasında bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde bölgeye giden Türk sahil güvenlik ekipleri bot içerisinde 34 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı. Ardından başka bölgeden de ihbar alan sahil güvenlik ekipleri 31 düzensiz göçmenin daha imdadına yetişti. Sahil güvenlik komutanlığına getirilen göçmenler Yunan karasularına kadar gittiklerini, orada Yunan askerlerinin dalga oluşturarak botları ittiklerini ve deniz ortasından ölüme terk ettiklerini söyledi. Her iki olayda da ifadelerin aynı olması dikkatlerden kaçmadı. 65 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür



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