Yunan zulmü Alman raporuna yansıdı

Mare Liberum tarafından yayınlanan raporda, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin oluşturduğu dalgalar ile göçmenleri taşıyan botları batma riskine rağmen Türk kara sularına geri ittiği, göçmelerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyebilmek için yaşam hakkı hiçe sayılarak hayatlarının tehlikeye atıldığına dikkat çekildi. Yunanistan'ın göçmenleri kayıt altına almadığı ve uluslararası korumaya erişimlerini engellediği, göçmenlerin eşyalarına el konulup sopalarla dövülerek işkenceye maruz bırakıldığı, Ege Denizi'ndeki maskeli şahısların demir çubuklar ve ateşli silahlar kullanarak göçmenlere saldırdıkları belirtildi. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin aktif şekilde göçmenlerin dışlanmasına yönelik bir politika izlediği belirtilen raporla yapılan geri itmeler ile Yunanistan'ın 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni, 1979 Denizcilik Kurtarma Sözleşmesi'ni, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nı ve 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği resmi olarak belgelendi.

Ali Nargüner





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