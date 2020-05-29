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Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren 25 ülkeden turist kabul edecek

Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren 25 ülkeden turist kabul edecek
Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren 25 ülkeden turist kabul edecek

Yunanistan, 15 Haziran'dan itibaren 29 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Yunanistan hükümeti yaptığı açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore , Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya'dan turist kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Turizm Bakanlığı ziyaretçileri rastgele test edileceklerini ve hükümetin koron virüs ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğini söyledi. Bakanlık, listenin 1 Temmuz'dan önce güncelleneceğini aktardı.

Öte yandan geçen yıl yaklaşık 33 milyon turist Yunanistan'ı ziyaret ederek 19 milyar avro gelir elde etmişti.

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