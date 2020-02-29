Yunanistan: '4 bin kişinin geçişine izin verilmedi'

Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere Türkiye'de sınırın açılmasının ardından Yunanistan tarafında büyük endişe hakim. Sınıra takviye güç yollayan Yunanistan'da polis sınırı geçmeye çalışan mültecilere gaz bombası ile insanlık dışı muamelesini sürdürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin sınırları korumak için gereğini yapacağını ifade ederek, “24 saatte 4 bin kişinin geçişine izin verilmedi” dedi.

Sınırda alınan güvenlik önlemleri kapsamında Yunan tarafından basın mensuplarının sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Yunan polisi, tampon bölgede bekleyen mültecilere zaman zaman gazla müdahale ediyor.

Yaklaşık bir milyon mülteci, 2015 yılında Türkiye'den Yunanistan adalarına geçmişti.