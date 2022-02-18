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Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı.

Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın - Tıkla İzle

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribotta şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi. Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.

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