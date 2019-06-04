Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı talep etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. İşgaller sırasında Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtildi. İşgal dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine faizsiz tazminat verilmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesi talep edildi.

Yunan hükümeti Nisan ayında parlamentonun görüştüğü ve oy birliği ile Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

Yunanistan, Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Almanya ise 1950 ve1960'larda yaklaşık 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, yeni bir tazminat ödemeyi reddetmekte ve konunun imzalanmış olan anlaşmalar ile kapandığını ileri sürüyor.

Manol Kostidis