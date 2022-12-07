Yunanistan ana muhalefet partisi lideri Çipras, dinleme skandalına ilişkin isimleri istedi

Yunanistan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar sonrasında Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu'nu (ADAE) ziyaret etti. ADAE'den son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep eden Çipras ardından yaptığı açıklamada, "ADAE Başkanı ile görüşmemiz sonrasında, hukuka uygun olarak, son 3 yılda hakkında dinleme kararı verilen siyasiler, gazeteciler, hukukçular ve silahlı kuvvetler mensuplarının listesini istedik. Ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurumları ile oyun olmayacağını, ulusal güvenlikle oynayamayacağını göstereceğiz" dedi.

Öte yandan, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tesisleri, teçhizatı, arşivleri, veri tabanları ve belgeleri ADAE yetkisi ile inceleyebiliyor. Ulusal güvenlik nedeniyle tutulan arşivlerin incelenebilmesi için ADAE başkanının bizzat katılımı gerekiyor.

Ne olmuştu?

Yunanistan'da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan'ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. İddiada yer alan önemli isimler arasında Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan Emniyet Eski Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamları bulunuyor.

Muhammed İkbal Hatunoğlu



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