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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19 aşısı oldu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19 aşısı oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19 aşısı oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar bugün sabah saatlerinde başladı.

Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Slovakya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ilk aşıların yapılmasının ardından Yunanistan da aşılama kampanyasına başladı. Atina'daki Evangelismos Hastanesi'nde yapılan ilk aşılamaların ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da aşı yaptırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabovski ise Attikon Üniversite Hastanesi'nde canlı yayında korona virüs aşısı yaptırdı.

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