Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Türkiye ile farklılıkları diyalog yoluyla çözmenin bir yolu olmalı'

Fransa ile yaptığı denizaltı anlaşmasından çekilen Avustralya'nın, İngiltere ve ABD ile ittifak kurmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 28 Eylül tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 3 milyar euro değerinde savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. İkili anlaşmanın ardından bugün Miçotakis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Demokrasi Forumu konferansında ikili anlaşmaya ve bu anlaşmada Yunanistan - Türkiye konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Miçotakis yaptığı açıklamada, "Çok karmaşık bir komşulukta yaşadığımız gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu, görmezden gelemeyeceğimiz bir coğrafya gerçeğidir. Türkiye ile silahlanma yarışına girmek niyetinde değilim. Birçok konuda büyük farklılıklarımız var ama bu farklılıkları diyalog yoluyla çözmenin bir yolu olmalı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkesinin satın alacağı Fransız fırkateynlerinin, Yunanistan donanmasını yeni bir dijital çağa atlatacağını ve gelecek yıl ülkesine çok güçlü bir caydırıcılık yeteneği kazandıracağını belirten Miçotakis, "Kendimizi savunma kapasitemize sahip olduğumuzdan emin olmak gibi bir yükümlülüğümüz var" dedi.

Öte yandan Avustralya, 16 Eylül'de İngiltere ve ABD ile AUKUS güvenlik ittifakını imzaladıktan sonra Fransa'dan denizaltı satın almak için imzaladığı yaklaşık 56 milyar euroluk anlaşmayı iptal etmişti. Fransa ise Avustralya'nın kararının ardından Washington ve Canberra'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Avustralya'nın bu kararının ardından Fransa ise yeni işbirliklerine yöneltmiş, 28 Eylül'de Paris'te Macron ile bir araya gelen Miçotakis, ziyareti kapsamında iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Toplamda 3 milyar euro değerindeki anlaşmaya göre Yunanistan'ın, Fransa'dan 3 fırkateyn satın alacağı belirtilmişti. Daha öncesinde ise Yunanistan, Fransa'dan Rafale Fransız savaş uçakları alacağını duyurmuştu.