Yunanistan, işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne itti

Yunanistan gerek Ege Denizi'nde gerekse Meriç Nehri'nde göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sık sık gündeme gelen Yunanistan, bir zulme daha imza attı. Yunanistan güvenlik güçleri, elektroşok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni, daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti. Yunanistan güvenlik güçleri, çırılçıplak soyarak parasını ve cep telefonunu aldıkları göçmeni Meriç Nehri'nde ölüme itti.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa

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