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Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor

Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor
Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda ve Singapur'dan gelen yolcuların pazartesiden itibaren ülkeye girişlerinde karantinadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelen yolculara uyguladığı karantina uygulamasında değişiklik yapmış, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sırbistan, İsrail, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'dan gelen yolcuların 7 günlük karantinadan muaf olacaklarını açıklamıştı.

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın 15 Mayıs'ta resmen turistlere açılmadan önce muafiyetleri genişletmeye devam ettiği ve Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda ve Singapur'dan gelen yolcuların da pazartesi gününden itibaren karantinadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Söz konusu ülkelerden gelen yolcular, aşılandıkları veya korona virüs testi negatif oldukları sürece karantinada 7 gün geçirmeden Yunanistan'a girmelerine izin verilecek.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 333 bin 129'a, toplam can kaybı ise 10 bin 7'ye ulaştı.

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