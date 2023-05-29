Yunanistan ölüme itiyor, Sahil güvenlik kurtarıyor

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 2023 yılının ilk 5 ayında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik botlar ve can salları içindeki toplam 1570 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş - Murat Yüksel



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