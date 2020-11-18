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Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı

Yunanistan'ın göçmenleri Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı ile anbean görüntülendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 göçmene yardım eli uzatan ise yine Mehmetçik oldu.

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı - Tıkla İzle

Yunan askeri unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu Türk kara sularına doğru itmesi insansız hava aracıyla dakika dakika tespit edildi. Görüntülere göre Yunanistan'a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım'da 25 göçmenin bulunduğu botu kendi kara sularından Türk kara sularına doğru itti. İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı. Ege'de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler TCSG-21 Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yunus Emre Kartal

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