Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı

Yunan askeri unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu Türk kara sularına doğru itmesi insansız hava aracıyla dakika dakika tespit edildi. Görüntülere göre Yunanistan'a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım'da 25 göçmenin bulunduğu botu kendi kara sularından Türk kara sularına doğru itti. İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı. Ege'de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler TCSG-21 Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yunus Emre Kartal