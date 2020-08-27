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Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacı ile imzaladığı sözde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz'de sözde deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacı ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

Anlaşma, Yunan Parlamentosu'nda 178 evet, 26 hayır ve 81 çekimser oy ile kabul edildi. Parlamentoda yapılan açık oylamada iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi evet oyu verirken, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi hayır oyu kullandı. Alexis Tsipras'ın başında bulunduğu ana muhalefet partisi Syriza ise çekimser oy verdi.

300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158, ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisi'nin 22, Yunanistan Komünist Partisi'nin 15, Yunan Çözümü Partisi'nin 10 ve Mera25 Partisi'nin 9 sandalyesi bulunuyor.

Manol Kostidis
 

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