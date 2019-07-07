Yunanistan sandık başında

Yunanistan, sol kanattaki Syriza partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 1 ay sonra bugün erken seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'da seçimlere 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının olduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.

6 yıldır iktidarda bulunan 44 yaşındaki Başbakan Alexis Çipras'ın seçimlerin sonucunda 4 yıllık iktidarının sona ermesi ve koltuğunu ND lideri Kiriakos Miçotakis'e bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manol Kostidis