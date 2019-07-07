İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanistan sandık başında

Yunanistan sandık başında
Yunanistan sandık başında

Yunanistan'da yaklaşık 10 milyon seçmen, erken genel seçimler için sandık başına gitti. Anketler, Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis’in seçimleri kazanacağını gösteriyor.

Yunanistan, sol kanattaki Syriza partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 1 ay sonra bugün erken seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'da seçimlere 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının olduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak. 

6 yıldır iktidarda bulunan 44 yaşındaki Başbakan Alexis Çipras'ın seçimlerin sonucunda 4 yıllık iktidarının sona ermesi ve koltuğunu ND lideri Kiriakos Miçotakis'e bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.  

Manol Kostidis

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.