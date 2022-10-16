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Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar'a taziye mesajı

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar'a taziye mesajı
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar'a taziye mesajı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a taziye mesajı gönderdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra müessesesine ait maden ocağında 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı. Panagiotopoulos'ın gönderdiği taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ettiği Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.

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