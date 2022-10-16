Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'tan Bakan Akar'a taziye mesajı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra müessesesine ait maden ocağında 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı. Panagiotopoulos'ın gönderdiği taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ettiği Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.