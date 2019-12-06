Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın Atina Büyükelçisi Mohamed Younis Menfi'nin sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Kararın, 27 Kasım'da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki deniz sınırını belirleyen anlaşmadan dolayı alındığı belirtildi. Dendias söz konusu anlaşmayı "uluslararası hukuku açıkça ihlal" olarak nitelendirirken, Libya Büyükelçisi Mohamed Younis Menfi'nin ülkeyi terk etmesi için 72 saati olduğunu ifade etti.