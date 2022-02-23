Yunanistan unsurlarının ateş açtığı balıkçı, korku dolu anları anlattı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 19.15 civarında Sakız Adası ile Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 1 balıkçının bacağından yaralandığı bilgisinin gelmesi üzerine 112 acil sağlık ekibi ile birlikte olay mahalline hemen 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemezken, bacağından saçma ile hafif yaralanan Türk balıkçıya ilk müdahale 112 acil sağlık ekibi tarafından Sahil Güvenlik botunda yapıldı. Yaralı balıkçı daha sonra Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi. Ardından olay yerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

"İçlerinden birisi bana 'Öleceksin' işareti yaptı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan balıkçı Yaşar Sözal, vurulduğunu söyleyip elindeki kanı göstermesine rağmen, Yunan unsurlarının ateş etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Sözal, "İşimiz gereği sabah 07.00 sıralarında balık avlamak için denize açıldık. Akşam saatlerine kadar işimizi yaptıktan sonra saat 19.00 sıralarında Yunan botu teknemize molotofkokteyli atarak teknemizi yakmak istedi. Daha sonra da tekneye ateş açtılar. Ben molotofkokteylini almak için güverteye çıktığımda içlerinden birisi bana 'Öleceksin' işareti yaptı. O esnada ateş açmaya devam ettiler ve ben bacağımdan yaralandığımı fark ettim. Elimle kanı göstermeme rağmen ateş açmayı sürdürdüler ve ben o esnada ırgata sığındım. Sürünerek kamaraya girdim ve öyle kurtuldum. Kamaraya da yaklaşık 30 kere ateş açtılar ve teknedeki monitör ve camlarda izler görülüyor" dedi.

"Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu"

Yunanistan unsurlarının taciz eylemlerini sıkça yaptığını dile getiren Yaşar Sözal, "Bizi öldürmek için ateş açtılar belliydi. Neyse ki teknenin sacları kalındı. Diğer taraftan da pompalı tüfekle ateş açtılar ve beni yaralayan da pompalı tüfekten çıkan saçmalardan birisiymiş. Devletimizin bunun üstesinden gelmesini umuyorum. Elbette ki üstesinden gelecek inanıyoruz. Ege'deki balıkçıların en büyük sorunu Yunanistan unsurları. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu" sözlerine yer verdi.

"Yarım saat boyunca neredeyse sürekli ize ateş açtılar"

Olay anında bir başka teknede avlanan balıkçı Bahattin Havuçoğlu da olay anında yaşadıklarını anlattı. Havuçoğlu, "Akşam saatlerinde avdan dönerken sivi bir botun yanaştığını, güvertesinde maskeli ve elleri silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradık. Bu saldırı sonucunda bir arkadaşımız bacağından yaralandı. Açılan ateş sonucu teknede bulunan cihazlarımız ve eşyalarımız da zarar gördü. Bir de tekneye benzin dolu şişeler atarak tekneyi yakmaya kalkıştılar. Yarım saat boyunca neredeyse sürekli ize ateş açtılar. Biz Sahil Güvenlik ekiplerine durumu bildirdiğimizi bağırdığımızda da bizi bıraktılar" açıklamasında bulundu.

Ersoy Toptaş

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