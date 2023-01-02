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Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi

Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi
Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İHA ile Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kuru sularına itildiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi - Tıkla İzle


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Doğukan Gürel
 

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