Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Doğukan Gürel



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