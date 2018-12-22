Yunanistan'a geçmek isteyen 44 kişiyi Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Gece yarısı Ege açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, lastik bot ile bir grubun Didim açıklarından yasa dışı yollarla geçiş yapmak istediğini belirledi.

Durumun Sahil Güvenlik Botu'na bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipleri lastik bot ile yasa dışı yollardan geçiş yapmak isteyen 39'u Afganistan, 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Botu ile Didim Gümrük İskelesi'ne alınan kaçaklarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Hüseyin Çalışkan

