Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK Terör Örgütü mensubu olduğu belirlenen 21 kişi Hudut Kartalları tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Hudut kartalları olarak da bilinen Kahraman Mehmetçik, ülkemizin dört bir yanında FETÖ'cü ve terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla ülkemize girmeye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.

Özlem Ceylan



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