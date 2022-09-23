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Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne’de terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesini yakaladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladığı belirtildi. Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Özlem Ceylan
 

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