Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladığı belirtildi. Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Özlem Ceylan



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